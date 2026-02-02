Детские соревнования по конькобежному спорту прошли в Богородском округе

В Богородском округе состоялись ежегодные соревнования на коньках для детей. Акцию организовал сельский дом культуры «Ямкино» в последний день января.

Несмотря на то, что температура воздуха была низкой, это не помешало юным спортсменам проявить активность. Снеговики-аниматоры провели для всех танцевальную разминку, чтобы участники не замерзли.

Ребят разделили на команды, каждая прошла шесть эстафет. Дети показали свои навыки в скорости, ловкости и умении работать в коллективе.

«Важно, что у нас сохраняются такие традиции. Проект живет уже десять лет, и каждый раз мы видим горящие глаза ребят», — отметил руководитель проекта Михаил Кузнецов.

После состязаний прошло награждение. Медали получили все участники, а отдельную награду вручили команде, которая выполняла задания без коньков.

Помощь в проведении праздника оказали коллективы местного музыкального театра, спортивной секции волейбола и детской команды КВН.