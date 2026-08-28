Детские школы искусств Богородского округа получили областные награды

Важной частью мероприятия стала церемония награждения детских школ искусств Подмосковья: учреждениям вручали знаки отличия — цифровые бейджи — по пяти ключевым направлениям деятельности.

Ногинская детская художественная школа получила знак «Лидера рейтинга ДШИ». Это почетное звание присудили всего 20 школам искусств региона, и Ногинская ДХШ вошла в этот престижный список наряду с ведущими учреждениями Подмосковья.

Более того, по результатам рейтингования 2026 года среди 164 ДШИ Московской области школа заняла шестое место. В новом учебном году учреждение отметит свой 55‑летний юбилей — и высокие результаты становятся отличным подарком к круглой дате.

Еще одно признание получила Обуховская детская школа искусств: ей присвоен знак «Лидера педагогического мастерства». Эта награда подчеркивает высокий профессионализм педагогов и эффективность образовательных методик, которые применяются в школе.

Цифровой бейдж — это не просто символ, а объективное подтверждение статуса: его получают только организации, вошедшие в ТОП‑20 лучших учреждений дополнительного образования — так называемых «100‑бальников» по итогам рейтинга.

Успехи Ногинской ДХШ и Обуховской ДШИ — это заслуга сплоченных педагогических коллективов и системная работа по развитию художественного образования в Богородском округе. Признание на областном уровне подтверждает: в муниципалитете создают условия, в которых юные таланты могут раскрыть свой потенциал, а преподаватели — реализовывать самые смелые творческие проекты.