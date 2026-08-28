Детские школы искусств Богородского округа получили областные награды
Московский областной педагогический совет руководителей образовательных организаций сферы культуры прошел 26 августа. Высоких наград удостоились сразу две образовательные организации Богородского округа.
Важной частью мероприятия стала церемония награждения детских школ искусств Подмосковья: учреждениям вручали знаки отличия — цифровые бейджи — по пяти ключевым направлениям деятельности.
Ногинская детская художественная школа получила знак «Лидера рейтинга ДШИ». Это почетное звание присудили всего 20 школам искусств региона, и Ногинская ДХШ вошла в этот престижный список наряду с ведущими учреждениями Подмосковья.
Более того, по результатам рейтингования 2026 года среди 164 ДШИ Московской области школа заняла шестое место. В новом учебном году учреждение отметит свой 55‑летний юбилей — и высокие результаты становятся отличным подарком к круглой дате.
Еще одно признание получила Обуховская детская школа искусств: ей присвоен знак «Лидера педагогического мастерства». Эта награда подчеркивает высокий профессионализм педагогов и эффективность образовательных методик, которые применяются в школе.
Цифровой бейдж — это не просто символ, а объективное подтверждение статуса: его получают только организации, вошедшие в ТОП‑20 лучших учреждений дополнительного образования — так называемых «100‑бальников» по итогам рейтинга.
Успехи Ногинской ДХШ и Обуховской ДШИ — это заслуга сплоченных педагогических коллективов и системная работа по развитию художественного образования в Богородском округе. Признание на областном уровне подтверждает: в муниципалитете создают условия, в которых юные таланты могут раскрыть свой потенциал, а преподаватели — реализовывать самые смелые творческие проекты.