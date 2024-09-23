Детские сады в Дмитрове присоединились ко всероссийскому проекту «Орлята»

В Дмитрове реализуется Всероссийский проект «Орлята-дошколята» . На занятии ребятам рассказали про ценность дружбы.

Главная цель проекта «Орлята-дошколята» — развить социальные навыки у детей.

Воспитатели на этой недели рассказали про секреты дружбы, в том числе про их ценность. В дошкольном отделении «Колобок» Дмитровской школы № 8 провели занятия про волшебные слова.

«На занятии дети с радостью и увлечением выполняли разнообразные игровые задания. Они учились говорить друг другу комплименты и правильно подбирать вежливые слова в различных ситуациях», — поделилась заместитель директора Дмитровской школы № 8 Яна Кирюшина. ​​​​​​​

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