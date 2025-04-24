Детские сады Подольска приняли участие в акции «Окна Победы»

Всероссийская акция «Окна Победы» проводится ежегодно в течение пяти лет. В этом году к ней присоединились воспитанники дошкольных учреждений округа, их родители и педагоги.

Окна подольских детских садов в преддверии 80-летия Великой Победы украсили праздничной символикой: поздравительными надписями и фотографиями, георгиевскими лентами, звездами, салютами и голубями.

Мать воспитанницы дошкольного отделения школы № 24 Римма Здорова отметила, что участие в подобных патриотических акциях является данью уважения всем тем, кто пожертвовал своей жизнью ради будущих поколений. «Мы являемся наследниками Великой Победы, воспитываем чувство патриотизма и гордости за свою Родину у детей, передаем им наши традиции, своим примером учим создавать атмосферу важнейшего праздника в России», — сказала она.

Все желающие принять участие в акции «Окна Победы» могут опубликовать фотографии окон с праздничными украшениями в социальных сетях, публикуя посты с хештегом #ОкнаПобеды.