Детские сады отремонтируют за лето в Лыткарине

В дошкольных учреждениях округа полным ходом идет подготовка к встрече воспитанников в новом учебном году. В преддверии 1 сентября в детских садах, являющихся частью образовательных комплексов, развернулись масштабные ремонтные работы.

В настоящее время подрядные организации выполняют как текущий, так и капитальный ремонт. Особое внимание уделяется модернизации пищеблоков, музыкальных залов и кровли зданий, а также замене устаревших элементов на современные и безопасные конструкции.

В нескольких дошкольных отделениях ведется масштабная реконструкция пищеблоков, включающая в себя не только косметический ремонт помещений, но и полную замену устаревшего оборудования на новое. Обновленные пищеблоки появятся в следующих образовательных учреждениях: гимназия № 7, гимназия № 1 и гимназия № 4, в которой будут отремонтированы сразу два пищеблока.

Кроме того, преобразится и музыкальный зал школы № 2, где будет проведен косметический ремонт и полностью заменено напольное покрытие. В рамках подготовки к осеннему сезону проводится ремонт кровли зданий гимназии № 1 и школы № 2. Для повышения безопасности воспитанников ведется замена входных дверей в гимназии № 4 на современные конструкции, соответствующие всем требованиям безопасности и энергоэффективности.

«Все работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками и под постоянным контролем со стороны руководителей образовательных учреждений. К 1 сентября обновленные помещения дошкольных отделений будут полностью готовы к приему детей», — сообщил глава округа Константин Кравцов.