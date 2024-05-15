Детские площадки в Солнечногорске приведут в порядок в мае | 360°

15 мая 2024, 19:42
Детские площадки в Солнечногорске приведут в порядок в мае
Жителей Солнечногорска продолжают информировать о сроках проведения ремонта игровых элементов и дефектов резинового покрытия на детских площадках в необычном формате. Один из способов — специальные наклейки, нанесенные на детские игровые площадки.
Теперь детям и их родителям качели, горки, карусели, качалки, домики и резиновое покрытие в легкой и доступной форме сами «рассказывают» о своих поломках и, главное, дате их устранения.
Реклама
«Благодаря стикерам, наклеенным на самом видном месте, жители понимают, что каждый дефект на детской площадке учтен и находится в плане ремонта, и ответственная организация точно знает сроки его устранения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.
На днях подобные предупреждения появились на 29 игровых элементах, дефекты на которых устранят в указанные на стикерах сроки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Ремонтные работы
Реклама
Реклама