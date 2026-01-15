Детские площадки в Наро-Фоминске очистили от снега

В Алабино студенты Наро-Фоминского техникума организовали волонтерский субботник. Молодые люди, несмотря на сложные погодные условия, собственными силами расчистили от снежных заносов ряд важных общественных и учебных территорий.

Инициатива, исходящая непосредственно от самих студентов, охватила несколько ключевых объектов в районе их проживания и обучения. Первым делом, сразу после занятий, волонтеры направились к детской площадке, расположенной рядом с жилым домом неподалеку от учебного корпуса. Задача заключалась в том, чтобы сделать пространство безопасным для игр детей даже после сильного снегопада.

Далее студенческий десант направился к пешеходному маршруту, соединяющему железнодорожную платформу «Алабино» с территорией техникума. Ежедневно этим путем пользуются сотни учащихся и сотрудников. Не обошли стороной волонтеры и территорию самого Наро-Фоминского техникума. Силами студентов были оперативно очищены от снега и наледи все эвакуационные и запасные выходы из здания, пешеходные дорожки на территории учебного заведения, а также козырьки кровли.