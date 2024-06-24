Детские площадки в 3 микрорайонах Воскресенска приведут в порядок до конца июня

Три детские площадки приведут в порядок в Воскресенске до конца июня

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

Игровое оборудование на детских площадках Воскресенска ремонтируют ежедневно. Так, несколько бригад до конца недели приведут в порядок площадки в трех микрорайонах и нескольких сельских населенных пунктах округа.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» Воскресенска ежедневно чинят заборы, собирают и вывозят мусор, красят качели и обновляют другие игровые элементы детских площадок. В ближайшие семь дней они отремонтируют площадки в микрорайонах Цемгигант, Новлянский, Красный строитель. Работы пройдут и в сельских населенных пунктах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Институционализированный ваххабизм

Дружба КНДР дорогого стоит. Почему на самом деле США разозлила поездка Путина в Пхеньян

«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте