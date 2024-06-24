Детские площадки в 3 микрорайонах Воскресенска приведут в порядок до конца июня

Игровое оборудование на детских площадках Воскресенска ремонтируют ежедневно. Так, несколько бригад до конца недели приведут в порядок площадки в трех микрорайонах и нескольких сельских населенных пунктах округа.
Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» Воскресенска ежедневно чинят заборы, собирают и вывозят мусор, красят качели и обновляют другие игровые элементы детских площадок. В ближайшие семь дней они отремонтируют площадки в микрорайонах Цемгигант, Новлянский, Красный строитель. Работы пройдут и в сельских населенных пунктах.