Детские площадки установили в деревнях Воловое и Нащекино в Раменском

В Раменском округе в деревнях Воловое и Нащекино появились новые детские площадки. Работы выполнили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«На данных площадках произвели модернизацию покрытия, установили ограждение для безопасности, повесили новые качели с подвесами и обустроили детский игровой комплекс для детей от 3 до 10 лет», — сказал директор МБУ «Содержание и благоустройство» Антон Белоусов.

На площадках обустроили безопасное резиновое покрытие, а также поставили качели, балансиры и качалки на пружине.

Вокруг площадок поставили ограждение, а также урны, информационный стенд и скамейки.

«Мы сделали большой объем работ: тротуар для многодетных, остановочный павильон, чтобы в последующем пустить туда автобусы, выполнили две дороги, две игровые площадки в наших деревнях. Соответственно, все работы идут в плановом режиме. Благоустройство в полном объеме выполняется в срок», — добавил глава Раменского Эдуард Малышев.

В деревне Воловое во время осмотра детских площадок глава Раменского Эдуард Малышев встретил местных жителей. Они рассказали про сломанный колодец. Просьба была услышана, колодец отремонтируют в течение месяца.