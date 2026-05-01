Детские площадки улучшат по просьбам жителей Раменского

Более 500 жителей Раменского округа уже внесли свои предложения в новую народную программу «Единой России». Среди инициатив — обновление детских игровых зон и благоустройство дворов.

Сбор идей продолжается. Они лягут в основу плана развития Подмосковья на ближайшие пять лет. Раменское уверенно входит в число самых активных муниципалитетов по числу откликнувшихся граждан.

Для многодетной матери Анны Шмагиной приоритет очевиден. Она попросила обратить внимание на старые площадки и создать новые там, где их нет.

«Трое детишек, поэтому это острая проблема для нас», — объяснила жительница Раменского.

Она уверена, что голос каждого имеет значение, и важно, что к мнению прислушиваются.

Результаты прошлой народной программы в округе уже видны. С 2021 года комплексно благоустроили 75 дворов. Заменили более 11 тысяч светильников. Выполнили ямочный ремонт площадью свыше 110 тысяч квадратных метров. Преобразились и общественные пространства.

Председатель многоквартирного дома и член Общественной палаты Татьяна Пискунова отметила положительные изменения.

«У нас хороший парк сделали. Сейчас будет продолжение. Озеро Пионер — наше любимое место, здесь тоже будет благоустроено», — отметила она.

Предыдущая народная программа выполнена на 98 процентов. В планах на этот год — строительство и капитальные ремонты школ и больниц, создание рабочих мест, переселение из аварийного жилья.