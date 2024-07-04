Детские площадки у двух домов на Крупской улице откроют в Мытищах в июле

Две детские площадки на улице Крупской в Мытищах приведут в порядок. Ход работ проверили депутаты в рамках выездного совещания.

Площадку у дома № 10 по Крупской улице откроют уже в ближайшие дни. Здесь осталось установить газонное ограждение вокруг площадки. Об этом в ходе выездного совещания сообщил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. А в конце июля новая площадка начнет радовать детей у дома № 13 по той же улице. Уже закончены работы по благоустройству, осталось заасфальтировать внутренние проезды.

Жители домов помогали в благоустройстве, вносили корректировки в эскиз.

«В летний период мы проводим масштабные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Степень готовности у нас достаточно высока», — прокомментировал заместитель главы Мытищ Кирилл Дунаев.

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