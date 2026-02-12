Детские площадки расчистили от снега в Балашихе

В Балашихе привели в порядок территорию детской площадки на улице Орджоникидзе. Работы организовали активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтеры Подмосковья».

Участники убрали снежные заносы с качелей, горок и песочниц. Дорожки возле площадки очистили, чтобы родителям с колясками было удобно подходить к игровой зоне. Помощь оказала управляющая компания «Теорема».

«Зимой снег быстро заметает площадки, и детям становится негде играть. Мы стараемся, чтобы даже в холода у ребят было безопасное место для прогулок», — рассказали волонтеры.

В администрации округа добавили, что расчистка снега снижает риск травм и сохраняет доступность городских объектов. Благодаря субботнику площадка снова открыта для детских игр и активного отдыха.