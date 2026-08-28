Детские площадки проверили в Химках

В микрорайоне Сходня депутаты Сергей Малиновский и Руслан Шаипов вместе с представителями МБУ «ОГХ» и жителями проверили состояние детских площадок на улицах Чапаева, Октябрьской и Мичурина. По итогам осмотра определили перечень необходимых работ, а площадку на улице Чапаева, 17 предложили включить в план модернизации на 2027 год.

Специалисты оценили состояние игровых конструкций, покрытий, ограждений и прилегающих территорий.

На площадке на улице Чапаева нарушений не выявили: конструкции устойчивы, покрытие находится в исправном состоянии. При этом на соседней площадке обнаружили отдельные недостатки, поэтому ее предложили включить в план модернизации на следующий год.

На улице Октябрьской, 1 необходимо убрать территорию, привести в порядок песочницу и заменить урны. На Мичурина, 4 требуется благоустроить прилегающую территорию, установить дополнительные урны и провести кронирование деревьев.

«Для каждой площадки определили перечень необходимых задач — от текущего содержания территории до более серьезной модернизации. При этом учитываем мнение жителей, которые лучше всего знают особенности своих дворов и ежедневно пользуются этой инфраструктурой», — отметил депутат Сергей Малиновский.

Специалисты МБУ «ОГХ» проработают меры по устранению выявленных замечаний и организуют необходимые работы. Вопрос модернизации площадки на Чапаева, 17 рассмотрят при формировании планов на 2027 год.

«При оценке состояния детских площадок важно учитывать не только техническое состояние конструкций, но и вопросы, на которые обращают внимание жители. Их предложения помогают точнее определить приоритеты и выстроить дальнейшую работу», — подчеркнул депутат Руслан Шаипов.

Мониторинг детской инфраструктуры в Химках продолжается. Депутаты совместно с профильными службами контролируют состояние площадок и устранение выявленных недостатков.