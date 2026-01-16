Детские площадки подмосковного производителя открылись на пляже в Катаре

Современную игровую зону от подмосковной компании «Лебер» установили на побережье Lusail Beach в столице Катара. Ее разработали для успешного функционирования в условиях влажного воздуха и палящего солнца.

Игровые площадки «Лебер» на заводе в Мытищах, рассказали в региональном Минвесте. В Катаре появились комплексы с горками и канатами, качелями-гнездами, балансирами и каруселями. Все оборудование адаптировали к местным условиям.

«Древесина из сибирских лесов прошла усиленную обработку, а металлические конструкции защищены инновационным покрытием Leber Zinc Protect для устойчивости», — пояснили в ведомстве.

Компания активно развивает экспорт. Детские площадки «Лебер» уже установлены в ОАЭ, Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии и других странах.