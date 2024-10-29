Детские площадки отремонтировали на улице Гурьева в Раменском

Модернизация детских площадок продолжается в Раменском. Накануне обновили объекты по трем адресам.

На новых площадках теперь могут играть дети у домов № 11, 13, 15 по улице Гурьева. Подрядчик использовал исключительно качественные материалы.

Сейчас в этих дворах установили игровые и спортивные комплексы, качели-качалки на пружине и двойные качели. Здесь заменили покрытие, создали искусственные неровности.

Обновили и опоры освещения. А за безопасность будут отвечать камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Отметим, что в Раменском округе планируют установить 33 игровые площадки и три площадки для воркаута.

«Мы стремимся создать безопасные и комфортные условия для отдыха и развлечений наших детей», — прокомментировал глава Раменского городского округа Эдуард Малышев.

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