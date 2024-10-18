Детские площадки обновят в Солнечногорске до конца октября

В городском округе Солнечногорск модернизируют детские игровые зоны. В этом году в программу по реконструкции вошли 14 таких локаций, в том числе две «губернаторские» площадки. Работы по обновлению завершат до конца октября.

Сейчас специалисты заканчивают модернизировать детские площадки в деревнях Кривцово у дома № 24 и Колтышево. Подрядчик уже установил новые городки и оборудование, ограждение, лавочки и урны, приступил к укладке резинового покрытия. Дети смогут посетить новые игровые зоны уже в конце октября.

«Жители очень просили обновить детские площадки, так как они сильно устарели и износились. Им было около 20 лет, игровое оборудование стояло на земле, а некоторое вышло из строя от времени, хотя мы регулярно следили за безопасностью его эксплуатации. Теперь в Кривцово и Колтышево появились современные игровые зоны. Надеюсь, дети будут с удовольствием проводить на них время. Спасибо главе Константину Михалькову», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Майя Морева.

Ранее в сентябре в Солнечногорске обновили две детские игровые площадки, построенные одними из первых по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они расположены по адресам: улица Красная, дом № 176, и микрорайон Рекинцо, дома № 2, № 3, № 5. Конструкциям было уже около 10 лет. На площадках площадью 450 квадратных метров каждая модернизировали все от бетонного основания и резинового покрытия до ограждений, элементов городков и малых архитектурных форм.

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