Детские площадки обновили в Егорьевске

Жители второго микрорайона Егорьевска ждут открытия двух новых детских площадок. В настоящее время завершается финальный этап монтажа игровых зон, создаваемых в рамках масштабной программы комплексного благоустройства дворовых территорий.

На обеих площадках специалисты уже установили все необходимые игровые элементы, включающие в себя качели, горки и песочницы. Сейчас ведутся работы по укладке прорезиненного покрытия, которое обеспечит безопасную поверхность для игр, минимизируя риск получения травм при падениях.

«Все конструкции соответствуют самым строгим требованиям безопасности. Особое внимание уделили освещению и видеонаблюдению — теперь площадки будут доступны для игр даже в вечернее время», — сообщила главный эксперт отдела благоустройства управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа Ксения Коченда.

Завершить все работы планируется в середине августа.