Детские площадки на одиннадцати улицах Лобни благоустроят в этом году

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Игровые зоны для юных лобнинцев в течение года обустроят на одиннадцати улицах. Отдельное внимание уделят безопасности объектов.

Обновят детские площадки около домов на улицах Физкультурная, Ленина, Чехова, Чайковского, Чкалова и других. Полный список адресов, где пройдут работы, можно посмотреть здесь.

Играть, отдыхать и развиваться там смогут дети разных возрастов. Для малышей обустроят качели, горки и песочницы. Для ребят постарше построят связанные с физикой, географией и космосом тематические зоны.

На площадках установят резиновое покрытие, освещение и камеры видеонаблюдения.

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