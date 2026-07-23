Детские площадки модернизируют в 10 населенных пунктах Ленинского округа

В Ленинском городском округе продолжается модернизация детской инфраструктуры. В этом году новые игровые пространства появятся в нескольких населенных пунктах муниципалитета в рамках муниципальных и губернаторских программ, в том числе проекта «Формирование современной комфортной городской среды».

При выборе объектов учитывают обращения жителей и техническое состояние существующих площадок. Специалисты обследуют оборудование, покрытия и ограждения, оценивают уровень износа и соответствие современным требованиям безопасности.

«При выборе площадок для включения в программу мы ориентируемся на обращения жителей и техническое состояние оборудования. Специалисты проводят обследование, оценивают износ конструкций, покрытия и ограждений. Если элементы не соответствуют современным стандартам безопасности или представляют риск для детей — это прямое основание для включения в план модернизации. Мы стараемся не просто чинить, а создавать современные, безопасные и комфортные пространства для семейного отдыха», — отметил начальник управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Михаил Лосев.

Работы уже начались на нескольких объектах. В городе Видное на улице Завидной, дом 4, специалисты завершили монтаж игрового оборудования и уложили первый слой резинового покрытия. В деревне Сапроново у дома 17 установили игровые комплексы в рамках губернаторской программы.

В рабочем поселке Боброво обновление ведется сразу на нескольких площадках. На улице Крымской у домов № 9, 9к1 и 11к1 уже установили новое оборудование. В деревне Жабкино между улицами Ленинской и Центральной специалисты приступили к подготовке основания. В рабочем поселке Дрожжино начались подготовительные работы на территориях между домами № 21 и 19к1, № 23к1 и 23к2, а также № 27 и 25 на улице Южной.

Модернизация включает демонтаж старых конструкций, устройство основания, установку современных игровых комплексов и малых архитектурных форм, укладку безопасного резинового покрытия, благоустройство территории и создание зоны безопасности. На площадках также предусмотрены ограждения, освещение и подключение камер видеонаблюдения к системе «Безопасный регион».

Завершить обновление всех 10 игровых площадок планируется до 31 августа 2026 года. На период проведения работ жителей просят соблюдать ограничения и не допускать детей на территории, где идет ремонт. Это позволит избежать травм и обеспечить безопасность юных жителей округа.