Детские площадки модернизировали в Раменском

В округе продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», нацеленной на комплексное улучшение городской инфраструктуры. Администрация округа подчеркивает, что данный проект имеет первостепенное значение для создания благоприятной и безопасной среды для развития и отдыха местных жителей.

В рамках реализации программы на месте устаревших конструкций появились современные игровые и спортивные комплексы, отвечающие стандартам безопасности и экологичности. Новое оборудование отличается ярким дизайном, разнообразием элементов для развития моторики и координации, а также использованием прочных материалов. Благоустройство не ограничилось только установкой нового оборудования. Вокруг детских площадок были проведены работы по озеленению. Для удобства посетителей были установлены урны для мусора, ограждения, обеспечивающие безопасность игрового пространства, а также смонтирована система наружного освещения.

Все детские площадки оснащены системами видеонаблюдения, интегрированными в систему «Безопасный регион». На данный момент программа выполнена уже на 85%. Планируется, что все запланированные мероприятия будут завершены до 30 сентября текущего года. Модернизированные детские игровые площадки уже радуют жителей поселков Спартак, Электроизолятор, Денежниково, Родники, а также ряда деревень и других населенных пунктов округа.