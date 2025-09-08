Детские площадки и зоны отдыха обустроили в парке «Сказка» в Серпухове

«Каждый год мы продолжаем благоустраивать центры городов, улицы и набережные, создавая комфортные пространства для отдыха — от парков до уютных скверов с детскими площадками. В этом году мы работаем над благоустройством более 130 территорий, включая объекты в Серпухове», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального министерства благоустройства Михаил Хайкин.

Площадь «Сказки» составила 3,8 гектара. Старый городок создавали в 70-х годах прошлого века, его полностью выполнили вручную.

«Мы уже открыли парк „Сказка“ в Протвино, где появились две детские площадки, установлены скульптуры героев известных сказок, а также обустроены пешеходные дорожки и зоны отдыха. В октябре мы планируем открыть парк „Питомник“», — сказал министр.

В парке «сказка» появились две детские площадки для ребят от трех до семи лет и для тех, кто постарше. Игровой комплекс включает в себя качели, балансиры, карусели и арт-объекты. Там создали полосу препятствий, деревянный лабиринт и песочницу.

На территории обустроили освещение и провели озеленение.