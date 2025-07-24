Детские оздоровительные лагеря проверили в Домодедове

Вторую проверку детских оздоровительных загородных лагерей на территории городского округа провела межведомственная комиссия. На этот раз были проинспектированы три объекта.

Сначала комиссия посетила лагерь в микрорайоне Западный. Представители комитета питания оценили состояние технологического оборудования и условия, в которых происходит приготовление пищи. Проверяющие уделили особое внимание состоянию подземных помещений, а также проконтролировали условия пребывания детей, игровые зоны, благоустройство территории, инженерные коммуникации и пожарную безопасность.

Следующим объектом стал лагерь труда и отдыха «Феникс», расположенный на базе Домодедовской школы № 9. А завершилась проверка в лагере в селе Битягово. Комиссия осмотрела здание по всем основным критериям и обсудила с руководство дальнейшие планы работы.

В ходе осмотра лагерей существенных замечаний обнаружено не было. Заместитель начальника управления образования администрации округа Алексей Кузьминский рассказал, что такие осмотры проводятся каждый летний месяц. На территории округа в настоящее время работают пять загородных лагерей.