Детские мастер-классы пройдут в МФЦ Подмосковья ко Дню матери

В подмосковных офисах «Мои Документы» в конце ноября состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления Московской области.

В многофункциональных центрах пройдут детские мастер-классы, где ребята смогут сделать своими руками открытки для мам. Кроме того, посетителей ждут конкурсы рисунков, фотовыставки на тему материнства и специальные стенды с поздравлениями. Каждый желающий сможет оставить теплые слова для своей мамы, которые станут частью большой праздничной коллекции.

Со списком офисов, где пройдут мастер-классы и другие активности, а также с точными датами и временем их проведения, можно ознакомиться на официальном сайте.