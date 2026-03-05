Детские лагеря Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Больше, чем каникулы». Им предложили продемонстрировать свои достижения в организации тематических смен.

Конкурс проведут в рамках проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие». Он направлен на масштабирование лучших практик детского туризма. Участники смогут продемонстрировать потенциал в организации качественной походной деятельности и внедрить в свои учреждения модель походной смены.

«Конкурс станет не просто возможностью для детских оздоровительных лагерей проявить себя в организации полезного времяпрепровождения, но и важным шагом к воспитанию патриотизма, развитию гордости за Россию, ее природу и историю у подрастающего поколения», – сказал заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Станислав Киреев.

Для участия нужно подать заявку с портфолио, фото- и видео с прошлых смен, а также видеовизитку и презентацию с представлением команды. Эксперты выделят 100 лучших кандидатов, среди которых определят лауреатов, финалистов, призеров и победителей.