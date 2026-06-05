Детские лагеря на базе учебных заведений открыли в Пушкино

Сейчас в лагере проходит неделя русского языка: ребята репетируют «Сказку о царе Салтане» и готовятся ко Дню России — учат стихи о Родине.

Артем Садула рассказал: «На территории Пушкинского сейчас работает 43 детских оздоровительных лагеря на базе учебных заведений. Они будут работать в первую и третью смену: с 1 по 30 июня и с 30 июля по 27 августа. Дети участников специальной военной операции посещают такие лагеря абсолютно бесплатно». Лагерь дневного пребывания работает с 8:00 до 14:00. Утро начинается с зарядки, затем завтрак, после которого проходят образовательные, спортивные и творческие программы. После обеда дети расходятся по домам.