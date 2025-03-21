Детские коллективы в Луховицах выступят с отчетным концертом в апреле

Жителей и гостей округа приглашают 19 апреля в Дом культуры «Старт» на отчетный концерт «Мы великие таланты». На сцене в этот день выступят юные артисты из хореографического коллектива «Триумф» и вокального ансамбля «Формула радости».

Зрителей ожидает насыщенная программа, включающая в себя танцевальные постановки и вокальные композиции. Начало мероприятия запланировано на 15:00, вход на концерт свободный. Насладиться творчеством юных артистов смогут зрители всех возрастов.

Художественный руководитель Дома культуры «Старт» Дарья Березина сообщила, что концертная программа подарит гостям незабываемые впечатления.

«Приходите и станьте частью праздничного события. Наши юные артисты с нетерпением ждут гостей, чтобы поделиться достижениями, зарядить позитивом и подарить частичку тепла», — добавила Дарья Березина.