Детские игровые площадки обновят в Солнечногорске

За неделю в Солнечногорске устранили более 100 дефектов на детских площадках. Работы стали частью весенней проверки всех игровых зон округа.

Специалисты завершили комплексную инспекцию свыше 430 площадок. По итогам осмотра выявили сотни недочетов, часть из которых уже устранена. Основное внимание уделили безопасности оборудования и состоянию покрытий.

До середины апреля планируют демонтировать 281 изношенный элемент. Новые конструкции установят до начала июня. Работы по восстановлению резинового покрытия начнут после 20 апреля, сроки зависят от погоды. Завершить их рассчитывают к 20 мая.

В апреле также приводят в порядок внешний вид площадок. Рабочие закрашивают надписи, ремонтируют подвесы и сиденья, обновляют лавочки, урны и ограждения. Дополнительно заменяют крепежные элементы и изношенные детали.

Ежедневно на объекты выезжают две бригады по четыре человека. Они используют необходимое оборудование и материалы, которые заранее подготовлены на складе.

«На складе МБУ есть все для оперативной работы: метизы, цепи, подшипники, сиденья, песочницы, скамейки и тысячи литров краски. Наша задача — сделать площадки безопасными и удобными для детей и их родителей», — сообщил глава округа Константин Михальков.

В течение 2026 года в Солнечногорске полностью обновят пять игровых зон, включая так называемую губернаторскую площадку. Там установят современные комплексы, заменят покрытие и обновят ограждение.