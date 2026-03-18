Детские игровые площадки обновят в Коломне в 2026 году

В этом сезоне в городском округе появятся новые современные игровые пространства. Работа по программе модернизации детских игровых площадок уже началась.

Проект предусматривает установку современных комплексов в наиболее востребованных местах. По словам главы городского округа Александра Гречищева, всего предусмотрено обновить 14 площадок на городских и сельских территориях.

Новые комплексы, отвечающие всем стандартам безопасности, будут установлены в Коломне по восьми адресам. Это двор домов № 68 по улице Ленина и № 18 по улице Шилова, у дома № 6 по улице Зеленая, двор домов № 4 и № 4/1 по улице Дзержинского, у дома № 8 по улице Калинина, двор домов № 66, 66А, 64 и 64А по улице Гагарина, у дома № 40 на набережной Дмитрия Донского, двор домов № 7 и 11 по проезду Автомобилистов, у дома № 1 по улице Московская.

Две площадки появятся в Озерах, у дома № 4 по переулку 8-й Луговой и во дворе домов № 29 и 30 в Микрорайоне-1. Еще четыре игровых комплекса будут установлены на сельских территориях: в поселке Сергиевский на улице Центральная вблизи домов № 35, 36, 38, 39; в селе Черкизово на улице Советская у дома № 6; в селе Нижнее Хорошово по улице Центральная вблизи домов 8 и 9; в деревне Боково-Акулово.

«Оборудование будет современным, безопасным и подойдет для детей всех возрастов», — отметили в управлении благоустройства и дорог администрации Коломны.