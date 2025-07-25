Детские игровые площадки модернизируют в Солнечногорске

В городском округе в 2025 году будет проведена модернизация 17 детских игровых площадок, включая три, установленные около 10 лет назад по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В настоящее время ведутся работы по обустройству основания губернаторской площадки, расположенной в микрорайоне Военный городок, у домов 1-4.

В этой игровой зоне площадью 450 квадратных метров будет обновлено бетонное основание, заменено покрытие, установлены новые элементы городков, малые архитектурные формы и ограждение. Аналогичные по масштабу работы будут проведены на площадках по адресам: улица Дзержинского, дом 22 и деревня Кривцово, дом 20.

Реконструкция проводится в связи с завершением срока эксплуатации существующих объектов.

«Работы сейчас ведутся как на маленьких, так и на больших площадках. По всем 17 адресам планируем завершить их до конца августа», — рассказала начальник управления благоустройства и содержания территории администрации Солнечногорска Татьяна Попова.

Остальные 14 детских площадок, имеющие размеры 100, 150 или 200 квадратных метров, будут модернизированы в рамках муниципальной программы. На данный момент подрядчик уже завершил укладку основания в деревне Кривцово, дом 22 и приступил к работам в поселке Сенеж.