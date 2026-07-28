Детские игровые площадки и дороги отремонтируют в Богородском округе

В Богородском округе активно реализуется программа по благоустройству Программа включает широкий спектр мероприятий: от ремонта дворовых территорий до создания удобных пешеходных коммуникаций и модернизации детских игровых площадок.

Особое внимание уделяют замене покрытий: например, тротуарную плитку меняют на асфальт, что повышает долговечность и удобство пешеходных зон.

В Ногинске в настоящее время масштабное обновление идет сразу на нескольких площадках. На улице 3‑го Интернационала и на улице Аэроклубной ведутся работы по асфальтированию проездов и контейнерных площадок — ремонт выполняется «картами».

Значительные перемены происходят и в микрорайоне Полигон, где давно не было столь масштабных преобразований. Сейчас улице Ильича у домов 75 и 77 обустраивают основание для новой современной детской игровой площадки площадью 450 квадратных метров. Контроль за выполнением работ ведется на каждом этапе, чтобы обеспечить высокое качество результата.

Еще одна локация в Ногинске — улица Климова, где в рамках комплексного благоустройства устанавливают бортовые камни. Это важный этап, который формирует четкие границы тротуаров и проездов, повышая безопасность и эстетику пространства.

В Старой Купавне также продолжаются активные работы. Вдоль улицы Большая Московская идет подготовка оснований тротуаров и одновременно выполняется их асфальтирование — так обновляются пешеходные коммуникации, делая передвижение по городу комфортнее и безопаснее.

Преобразования затрагивают и сельские территории. В деревне Дядькино появится большая современная детская игровая площадка площадью 450 квадратных метров. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу малых архитектурных форм — скоро здесь будет обустроен полноценный досуговый уголок для детей.