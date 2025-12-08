Детские и спортивные площадки обустроили в лесопарке «Стрелки» в Орехово-Зуеве

Благоустройство лесопарка «Стрелки» продолжается в Орехово-Зуеве. Его уже открыли для прогулок.

Территория уже стала популярным местом отдыха у жителей, отметили в региональном министерстве благоустройства.

Площадь парка составляет 60 гектаров. Там установили детские и спортивные площадки, обустроили зоны для выгула собак, высадили деревья и кустарники. На территории работает кафе и прокат, создана удобная навигация.

«На территории установлено много скамеек, а также качели, с которых можно любоваться спокойствием водоема. В обновленном парке уже появились кормушки для птиц, что делает прогулки особенно приятными — можно наслаждаться щебетанием пернатых», — рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что в парке отдыхают люди разного возраста.