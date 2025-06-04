Детские хоры из Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Поем Победу!»

Патриотическая хоровая акция «Поем Победу!» в честь 80-летия Победы прошла в Подмосковье 3 июня. Она объединила детские вокальные ансамбли во всей области. Концерты состоялись на теплоходе, плывущем по Москве-реке. Об этом сообщили в Минкульте МО.

Инициатива общероссийская, в рамках нее ребята пели в течение мая в разных регионах.

В Подмосковье выступления представили коллективы детских музыкальных школ: «Мандрагора» из Клина, «Галактика» из Подольска и «Ирис» из Солнечногорска. Они исполнили такие военные песни как «Катюша», «Вставай страна огромная!», «От героев былых времен» и другие.

В ведомстве напомнили, что в Московской области акцию провели в ходе регионального конкурса патриотических проектов и творческих работ «Духовно-историческое возрождение Отечества: взгляд в будущее». Поддержку оказала Мособлдума и общественная организация «Музыкальное общество Московской области».