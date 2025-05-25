Детская железная дорога открыла летний сезон в Подмосковье

Открытие 88-го летнего сезона Московской детской железной дороги прошло 25 мая в поселке Кратово в Подмосковье. В этом году летнюю практику здесь пройдут 665 молодых специалистов. Они наладят инфраструктуру и управление поездами, сообщили в пресс-службе МЖД.

Для этого ребята завершили теоретическое обучение и успешно сдали экзамены, в том числе по охране труда.

Перед стартом на линейке на станции Пионерская наградили победителей и призеров всероссийского конкурса «Транспорт будущего».

Первый рабочий день для ребят начался с двух рейсов от Пионерской станции в 13:00 и 14:00. За управление локомотива встал лучший ученик МДЖД, а пассажирами стали местные жители, туристы и выпускники школы.

Цена проезда в одну сторону для взрослых составляет 80 рублей, для детей — 60.

С расписанием поездов можно ознакомиться на портале Московской железной дороги.

В пресс-службе организации напомнили, что историческая линия протяженностью около пяти километров начала свою работу в 1937 году. На ней всего две станции — Пионерская и Юность. Первая находится около Кратовского озера, а вторая — рядом с платформой Отдых Казанского направления МЖД. Также на дороге есть промежуточная платформа Школьная.