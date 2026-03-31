Детская театральная студия покажет новую постановку в Наро-Фоминске

В Доме детского творчества № 1 имени Веры Волошиной второй год работает театральная студия «Ангелы рампы», которая уже успела стать точкой притяжения для тех, кто хочет говорить со зрителем честно, глубоко и по-настоящему. Сейчас актеры репетируют новую постановку — историю о «светлом прошлом», в которой, по замыслу режиссера, каждый сможет найти себя.

Руководит студией режиссер Сергей Шкапров — опытный педагог по актерскому мастерству, выпускник МГУКИ и режиссерских курсов ВГИКа, долгое время бывший главным режиссером Московского театра-студии «Арт». В «Ангелах рампы» занимаются актеры разных возрастов: кто-то только пробует себя, кто-то уже уверенно выходит на сцену. Сергей Шкапров отмечает: «Мои ученики — мои друзья!».

Занятия проходят несколько раз в неделю. Премьера новой постановки ожидается с нетерпением.



