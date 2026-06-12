Детская спартакиада ко Дню России прошла в Серпухове

12 июня на базе спорткомплекса «Русский медведь» в Серпухове состоялась спартакиада, посвященная Дню России. Участие в ней приняли дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из семей участников СВО, дети волонтеров и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Площадкой для спортивного праздника стал спорткомплекс «Русский медведь». Организаторами выступили группа «Твори добро Серпухов», Центр молодежных инициатив Протвино, движение «Здоровое Отечество», Серпуховский колледж и организация «Люмос». Среди гостей были депутаты Совета депутатов округа Николай Пушкин и Юлия Громова.

Для участников подготовили насыщенную программу. Перед соревнованиями тренер Светлана Карпова провела общую разминку, после чего команды приступили к испытаниям. Ребята соревновались в эстафетах, выполняли задания на ловкость и силу, а также демонстрировали умение действовать сообща. Всего в спортивной программе участвовали пять детских команд.

«Для нас важно, чтобы каждый ребенок чувствовал поддержку, внимание и радость общения. Такие встречи помогают не только заниматься спортом, но и находить новых друзей», — отметили организаторы.

По итогам соревнований без наград не остался никто. Всем участникам вручили памятные подарки и призы. Отдельной частью программы стала презентация книги «Призван в вечность». Ее написала мать погибшего участника специальной военной операции. Издание посвящено памяти российских военнослужащих, которые отдали свои жизни при выполнении боевых задач.

Желающие могли приобрести книгу. Средства от ее продажи направили на поддержку российских бойцов. Для гостей также подготовили творческую программу. Перед собравшимися выступила вокальная группа «Музы поют».

Спартакиада проходит второй год подряд. Организаторы отмечают, что такие встречи помогают объединять семьи, добровольцев, представителей общественных организаций и местной власти вокруг идей взаимопомощи, заботы о подрастающем поколении и здорового образа жизни.