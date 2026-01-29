Детская смертность снизилась в Московской области

В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске сообщили о значительном снижении детской смертности в Московской области. По итогам 2025 года смертность в стационарах региона уменьшилась на 20 %, а общая детская смертность — на 7,8 %, как отметила директор Центра Татьяна Шаповаленко.

Основной причиной такого результата стало создание единой системы маршрутизации тяжелых пациентов. Информация о каждом ребенке в критическом состоянии поступает в диспетчерский центр, где принимается решение о дальнейших действиях: экстренная эвакуация, санавиация, выезд реанимационной бригады или телемедицинское сопровождение на месте.

«Наша задача — не упустить золотое время, когда помощь решает все», — подчеркнула Татьяна Шаповаленко.

Центр сочетает функции крупного скоропомощного и высокотехнологичного хирургического стационара. Здесь выполняют сложнейшие симультанные и роботические операции, в том числе уникальные для детской хирургии. Руководство центра выразило благодарность администрации Красногорска за поддержку в кадровых, социальных и инфраструктурных вопросах.