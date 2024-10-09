Детская школа искусств в Балашихе откроется после капремонта в декабре

В Балашихе продолжается капитальный ремонт детской школы искусств № 3, который завершится в декабре этого года. Глава городского округа Сергей Юров провел проверку хода работ на объекте.

Детская школа искусств № 3 переехала в новое здание в 2021 году. Сейчас здесь обучаются 365 детей и работают 23 преподавателя. В школе действуют различные отделы, включая фортепианный, теоретический и народный. На время ремонта занятия проходят во Дворце культуры «Балашиха» и других учебных заведениях.

«Благодаря реализации федерального проекта продолжается ремонт важного для нашего города объекта — детской школы искусств № 3. Планируем все работы завершить уже в этом году и в декабре открыть обновленную школу», — отметил Сергей Юров.

После завершения капремонта школа сможет принимать до 500 учащихся. Директор ДШИ № 3 Алексей Коваленко выразил надежду на расширение образовательных возможностей. По его словам, изменения в планировке здания позволят привлечь новых учеников и открыть новые классы, а также возобновить работу народного оркестра.

Детская школа искусств № 3 была открыта в Балашихе 1 сентября 1966 года, и ее обновление станет важным шагом в развитии культурной жизни города. С нетерпением этого ждут не только преподаватели и ученики, но и жители Балашихи, готовясь к открытию обновленного образовательного учреждения в этом декабре.

Отметим, что реконструкция проходит в рамках национального проекта «Культура».

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