Детская школа искусств «Синтез» преобразится после капитального ремонта

В городе Серпухов на Московском шоссе, 64 в детской школе искусств «Синтез» идет капитальный ремонт. По завершении работ школа получит новый фасад и кровлю, изменится ее интерьер, появится удобная парковка и современное покрытие тротуаров.

Как сообщил коммерческий директор компании «Капитал-Групп» Виталий Никитин, строители уже завершили черновые работы внутри здания и приступили к установке окон и монтажу инженерных сетей — системы отопления, канализации и электрики.

На объекте работает 60 специалистов различных направлений, в том числе бригада из 15 человек, которая занимается монтажом электропроводки. Также задействовано четыре единицы техники: подъемный кран, трактор и погрузчики.

Ремонт в здании, построенном в 1975 году, проводится по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы планируют в сентябре текущего года. На время ремонта около 500 детей перевели в филиал школы на Глазовской улице, где ранее также провели капитальный ремонт по этой программе.