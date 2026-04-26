Детская школа искусств Серпухова провела отчетный концерт

Отчетный концерт Детской школы искусств «Синтез» прошел 25 апреля в стенах Дома культуры поселка Большевик. В зале звучала музыка, которая трогала до глубины души, а юные дарования готовы были поделиться своим искусством с миром.

Этот концерт стал настоящим праздником и для учащихся, и для преподавателей, и для зрителей. Со словами поздравления к присутствующим обратились депутат окружного Совета Надежда Еремина, главный эксперт отдела художественного образования управления культуры администрации г. о. Серпухов Юлия Герасимова и директор ДШИ «Синтез» Полина Александрова.

Талантливые ребята продемонстрировали невероятные навыки и умения, которые они оттачивали на протяжении всего учебного года. Каждое выступление было как маленькое чудо — от трогательных вокальных номеров до виртуозных инструментальных партий. Юные артисты не просто исполняли музыку, они вкладывали в нее частичку своей души, и это было видно и слышно.

Преподаватели заслуживают отдельной благодарности за их терпение, профессионализм и неустанную поддержку. Они вкладывают в своих учеников не только знания, но и частичку своей души, помогая им раскрыть свой потенциал. Особая благодарность была выражена всем, кто пришел на концерт и поддержал юных артистов.