Выставка художников детской школы искусств прошла в лесопарке в Котельниках

Детская школа искусств имени Андреева в Котельниках приняла участие в мероприятии «Живописный парк». Ребята провели выставку своих картин в Кузьминском лесопарке.

Выставка работ учащихся художественного отделения называлась «Осенние мотивы». Преподаватели Людмила Барсукова и Александра Руденко также провели с гостями парка пленэрный мастер-класс по рисованию пейзажей.

Также в лесопарке прошел концерт «Осенняя симфония», на котором выступили учащиеся музыкального отделения. На сцену вышли хоровые коллективы, солисты и музыкальные ансамбли.

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