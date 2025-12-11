Детская школа искусств имени Алябьева в Пущине отметила 60-летие

В одном из жилых домов Пущина 1 сентября 1965 года открыли детскую школу искусств. Сегодня, учреждение, в котором занимаются более 500 воспитанников, отмечает 60-летний юбилей.

Имя героя Отечественной войны 1812 года и выдающегося композитора Александра Алябьева присвоили школе в 2001 году. Там работает постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству мастера.

В этому году в школе открыли художественное и хореографическое отделения. Воспитанники учебного заведения осваивают игру на фортепиано, струнных, духовых, ударных и народных инструментах, а также живопись и хореографию. После окончания школы они поступают в профильные средние учебные заведения, консерватории и вузы.

Отметим, что в этом году здание начали капитально ремонтировать. Реконструкцию, которую проводят впервые, выполняют по государственной программе Московской области.