Детская сборная КВН из Видного вышла в четвертьфинал Всероссийской юниор-лиги

Детская сборная КВН из Видного успешно дебютировала на фестивале Всероссийской юниор-лиги, который прошел 22 февраля в Туле. Команда из Ленинского городского округа не только достойно представила муниципалитет среди 32 коллективов из четырех областей, но и завоевала специальный приз в номинации «Самая милая команда», а также вышла в четвертьфинал.

«Считаю, что дебют нашей команды, безусловно, удался. Игра была сложной, соперники очень достойными, но ребята отлично справились. Впереди у нас много работы, но мы верим в силы наших юных талантов. КВН — это прекрасная возможность для развития креативности и командного духа, поэтому мы приглашаем всех желающих записываться в кружок КВН при МБУ по работе с молодежью „Энергия“», — приводятся в сообщении слова директора МБУ по работе с молодежью «Энергия» Ильи Сенчурова.

Особо жюри отметило участницу команды Агнию Лобанову — она получила приз за лучшую женскую роль на фестивале.

«Уже 15 марта в Туле наша детская команда сыграет в ¼ финала Юниор-лиги КВН. Сейчас мы активно готовимся: пишем новые шутки, дорабатываем номера и репетируем. Настрой у ребят боевой», — добавил Илья Сенчуров.

Команда «Детская сборная города Видное» была создана по инициативе главы Ленинского округа Станислава Каторова.