Детская рок-группа из Серпухова стала лауреатом международного конкурса

Детская рок-группа «Адель Star и Нейросеть group» выступила на международном конкурсе «Наше поколение». В мероприятии приняли участие представители 16 стран. Ребята соединили в номере душевность фолк-музыки и драйв рок-звучания и стали лауреатами.

На сцене Live-АРЕНА Россию представили юные таланты, в том числе артисты из Серпухова Всеволод Герасимов и Адель. Они обучаются в Липецкой школе.

Россия и Мадагаскар разделили первое место по оценкам профессионального жюри, набрав высший балл. В онлайн-голосовании артистам из Серпухова не хватило всего четыре балла для победы. В итоге команда заняла второе место на международном уровне. Для юных звезд это большой вклад в собственное развитие, ведь завоевать призовое место в престижном конкурсе непросто.