Детская поликлиника в Дедовске преобразилась после ремонта

После капитального ремонта детскую поликлинику №2 в городе Дедовск, Московская область, вновь открыли для посетителей месяц назад.

Теперь высококлассные специалисты ежедневно, кроме воскресенья, принимают юных пациентов.

Многодетная мать Елена Константинова с младшей дочерью стали одними из первых, кто оценил обновления в этом году. «Здесь стало значительно лучше: очень уютно и по-домашнему тепло. Приятно, что в нашем городе появилась такая обновленная клиника», — поделилась своими впечатлениями Елена.

Изменения заметили и сотрудники поликлиники. Теперь при входе пациентов встречают администраторы, готовые помочь сориентироваться и ответить на вопросы. Также они помогают получить талон на следующий прием в терминале.

В просторном холле теперь больше мест для ожидания, а на втором этаже организована игровая зона для самых маленьких пациентов.

Заведующая поликлиникой Мария Мачитидзе сообщила: «Кабинеты стали светлее и просторнее. Мы полностью обновили оформление, использовав фирменные цвета, что создает более комфортную атмосферу для всех».

Кроме того, расширился штат высокопрофильных специалистов, многие из которых приезжают на работу из Москвы.