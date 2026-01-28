Детская поликлиника в Чехове откроется в 2026 году

В Чехове подходят к концу работы в строящейся детской поликлинике на улице Мира. Как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, началась поставка мебели и оборудования.

Детская поликлиника возводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На данный момент на объекте ведутся работы по устройству инженерных сетей и внутренней отделке помещений, а также пусконаладка систем. Подрядчик начал сборку и расстановку мебели, продолжается поставка медицинского оборудования.

Общая площадь новой поликлиники составляет более 8,6 тысяч квадратных метров, ее мощность — 500 посещений в смену. В поликлинике будут отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, а также комнаты здорового ребенка и детские уголки.

Для посетителей и медицинского персонала создадут комфортные условия. Старая поликлиника на улице Пионерская и два педиатрических подразделения на улицах Гагарина и Земская не соответствуют современным стандартам оказания медицинской помощи.

На территории поликлиники организуют парковки, зоны отдыха, высадят газоны, кустарники и деревья. Открытие поликлиники запланировано на первое полугодие 2026 года.