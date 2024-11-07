Детская поликлиника открылась в Шатуре после ремонта

В Шатуре открылась детская поликлиника, где будут наблюдаться и лечиться почти семь тысяч пациентов. В здании раньше располагалась станция переливания крови. За несколько месяцев подрядчик переделал объект под другие нужды.

В здании заменили окна, коммуникации и проводку. Теперь регистратура, кабинеты и холлы соответствуют единому стилю детских поликлиник Московской области. В зонах ожидания поставили удобную мебель и игровой уголок. Завезли новое оборудование в стоматологический кабинет. В ближайшее время современными аппаратами также оснастят физиокабинет.

«Здесь принимают все специалисты. Здесь с восьми утра до восьми вечера работает кабинет неотложной помощи, принимают стоматолог, невролог, физиотерапевт. Помощь в полном объеме оказывается», — рассказал главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.