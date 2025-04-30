Детская поликлиника на Нахабинском шоссе откроется в Звенигороде в 2026 году

На Нахабинском шоссе начался подготовительный этап строительства новой детской поликлиники. Проект реализуют за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что открытие нового медицинского учреждения запланировали на следующий год. Сейчас на участке устанавливают ограждения и проводят планировку территории. Он также отметил, что подрядчик получил четкое задание максимально быстро пройти все согласования и получить разрешение на строительство, чтобы как можно скорее приступить к земляным работам.

Объект важен для города, так как жители Звенигорода давно ждут появления полноценной детской поликлиники. Поликлиника будет оснащена современным оборудованием и комфортной мебелью для врачей и пациентов, что обеспечит качественное обслуживание детей в удобных условиях.

Участок под строительство занимает 0,7 гектара. Планировка здания предусматривает четыре этажа. На первом расположится профилактическое отделение, кабинеты неотложной помощи, инфекционных заболеваний и рентгенодиагностики. На втором — педиатрическое отделение и кабинеты специалистов. Третий этаж займет дневной стационар на шесть коек, комнаты функциональной диагностики, восстановления, реабилитации и лечебной физкультуры, а четвертый — блок стоматологических кабинетов.