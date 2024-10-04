Детская площадка в научном стиле открылась на Заречной улице в Балашихе

В Балашихе на Заречной улице открыли детскую площадку в стиле строения атома из ядра протонов и электронов. В центре — двухъярусный городок.

Высота верхнего уровня городка — более двух метров, есть много скатов и лазов. Оборудование сертифицировано по Евразийскому стандарту безопасности детских игровых площадок и выполнено из линейного полиэтилена. Рисунок на комплексе дублирует строение атома. Здесь также установили качели, балансиры, карусель и другие элементы на площади в 450 квадратных метров.

Подрядчик смонтировал освещение, видеонаблюдение, песочный дворик для детей, информационный стенд и лавочки. Они сделаны из переработанных материалов — стойкого поликарбоната. К конце октября комплекс подключат к системе «Безопасный город».

Отметим, детскую площадку открыли по губернаторской программе. В этом году также установят 35 комплексов за счет муниципального бюджета в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Эта программа позволила нам сделать новую точку притяжения для жителей в парке. Работы проводились в течение месяца», — сказала исполняющая обязанности начальника благоустройства Юлия Левковская.

Сотрудники дирекции парков Балашихи провели анимационную программу в день открытия.

Еще три комплекса вскоре откроют в микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарской, в микрорайоне Павлино возле школы № 3, в микрорайоне Заря на улице Молодежной возле физкультурно-оздоровительного комплекса.

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