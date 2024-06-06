Детская площадка появится на улице Веры Волошиной в Мытищах в конце июня

Основание под детский игровой комплекс установили на улице Веры Волошиной, 18 в Мытищах. Ожидается поставка малых архитектурных форм.

Жители встретились с заместителем главы Мытищ Кириллом Дунаевым и председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым, чтобы высказать свои пожелания относительно детской площадки и задать вопросы касаемо благоустройства двора.

«Очень приятно, что на всех наших встречах присутствуют активные жители и старшие по дому, которые участвуют в обсуждении плана работ по благоустройству дворовой территории», — отметил Андрей Гореликов.

Здесь заменят асфальт, оборудуют парковку, опилят деревья и в целом территорию озеленят. Детская площадка будет готова до 24 июня этого года.

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