Детская оздоровительная кампания завершилась в филиале «ВМУ» в Воскресенске

В филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ завершилась традиционная летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. Всего 63 ребенка провели каникулы в загородных лагерях Московской области.

Для отдыхающих были подготовлены разнообразные досуговые программы и комфортные условия. Лагерь «Дубравушка», расположенный в лесном массиве недалеко от реки Москва, предложил спортивные и развлекательные мероприятия, викторины, дискотеки, мастер‑классы, конкурсы и эстафеты.

Лагерь «КИД Travel. Контакт», находящийся в живописной лесной зоне, провёл тематическую программу «Лето оживших сериалов» с театральными постановками, вечерними шоу, мастер‑классами, занятиями на скалодроме, спортивными соревнованиями и посещением бассейна.

Организация летнего отдыха детей сотрудников является одним из ключевых направлений социальной поддержки филиала: предприятие оплачивает 85% стоимости путевок. Общий объем инвестиций в программу в этом году превысил 4,5 миллиона рублей.

«Мы рассматриваем детскую оздоровительную кампанию не просто как социальную поддержку, а как стратегическую инвестицию: в здоровье и развитие подрастающего поколения, в лояльность и мотивацию наших специалистов, а значит, и в долгосрочный успех всего предприятия», — отметила заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.

Филиал планирует и далее поддерживать подобные инициативы, расширяя возможности для отдыха и развития детей сотрудников.